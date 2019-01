Seks personer til sykehus etter syrelekkasje i Florø

innenriks

Det er en blanding av maursyre og nitrat som har lekket ut på industriområdet og dannet en gass, opplyser politiet.

– Til sammen har 130 personer blitt evakuert fra området. I tillegg har politiet opprettet en sikkerhetssone på 200 meter, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

38 stykker har vært til legesjekk og 6 av disse er sendt til Førde sykehus for observasjon.

– Det pågår fremdeles kjøling av tankene, og i tillegg er strømmen kuttet i området på det aktuelle stedet, sier Knappen.

Brannmannskaper jobber fremdeles med nedkjøling av skadeområdet, og opplyser at de har god kontroll på varmeutviklingen.

– Det skal ikke være fare for at røyk eller gass går inn mot bebyggelsen, men vi holder dette under observasjon med tanke på vindretning, sier Knappen.

Til Sysla sier markedsansvarlig Beate Grønnevik hos INC Gruppen, som eier Fjord Base, at det dreier seg om en menneskelig feil.

– Det er snakk om en feilfylling, der to stoffer som ikke skulle blandes, har blitt blandet i en tank, sier hun.

Som følge av feilblandingen ble det en gassutvikling på stedet, og totalt sju bygg er evakuert.

