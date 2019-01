Vanskeligere for Venstre å samarbeide med KrF enn med Frp

innenriks

De to partiene har stått skulder til skulder i flere saker de siste fem årene, men i forhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland har stemningen snudd. En vesentlig årsak er at folk i Venstre er mer åpne for å inngå kompromisser på innvandring og klima enn på abort og rus, sier kilder i Venstre til avisen.

– Jeg har snakket med en del venstrefolk som er sjokkerte over at det skulle bli vanskeligere å danne regjering med KrF enn med Frp, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til avisen.

Hansmark sitter i partiets landsstyre som torsdag ettermiddag klokken 14 samles på Gardermoen for å ta stilling til forslaget til regjeringsplattform som skal ha blitt ferdigforhandlet onsdag kveld. Også landsstyrene i Høyre, Frp og Venstre setter seg ned på samme sted til samme tid for å gå gjennom sluttresultatet.

(©NTB)