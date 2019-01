Nytt vikingtidsmuseum skal bygges

innenriks

I erklæringen heter det at det regjeringen skal starte arbeidet med bygging av Vikingtidsmuseet på Bygdøy.

– Det gjør at vi kan sikre og bevare skip og samlinger for fremtiden. Dette er verdensarven vår, den skal vi ta vare på, og jeg er svært glad for at all tvil nå er borte – nå skal det bygges nytt vikingtidsmuseum, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Av alle bygg og byggeprosjekter som er klare til å få startbevilgning, er jeg veldig glad for at den nye regjeringen har løftet fram Vikingtidsmuseet. Dette var viktig for Venstre, og vikingarven er viktig for landet, sier Nybø.

Vikingtidsmuseet på Bygdøy er en del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. I museet finnes gravfunnene fra Tune, Gokstad, Oseberg og Borre.

Det viktigste målet med et nytt museum er å sikre tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståelse av vikingtiden, økt sikkerhet for vikingtidssamlingen og gi bedre arbeidsforhold for de ansatte.

