Politiet har sjekket ut flere mulige skjulesteder i kidnappingssaken

Fredag morgen hadde politiet mottatt 1.102 tips i forbindelse med kidnappingen, som antas å ha skjedd på formiddagen 31. oktober i fjor. Likevel har politiet ennå ikke kunnet identifisere de to personene fra videoovervåkingen fra Futurum-bygget, eller kommet nærmere å finne ut hvor Hagen er og hvem som kan ha bortført henne.

Flere av tipsene til politiet har gått på mulige skjulesteder, og politioverbetjent Christian Berge i Øst politidistrikt bekrefter overfor NTB at politiet har sjekket ut flere av dem.

–Jeg kan bekrefte at vi har bearbeidet og sjekket ut noen av de stedene vi har fått tips på, men dessverre med negativt resultat, sier han.

Han vil ikke gå nærmere inn på hvilke steder det er snakk om, eller hvorvidt stedene er i Norge eller andre land.

Politiet har generelt sett hatt lite nytt å melde siden saken ble gjort offentlig kjent 9. januar i år. En syklist som var avbildet sammen med de to politiet har etterlyst fra Futurum-bygget, er avhørt og sjekket ut av saken. Politiet opplyste fredag til VG at de også har avhørt en alarmselger som skal ha ringt på døra i Sloraveien 4 kvelden før Hagen antas å ha blitt kidnappet, men heller ikke han vekket mistanke.

– Jeg kan bekrefte at vi har snakket med en selger fra et sikkerhetsselskap, og at han er avhørt i saken. Det er ikke mistanke mot vedkommende, og han er sjekket ut av saken, sier Berge.

