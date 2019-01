Kiwi-knivstikking: Skadd kvinne ute av respirator

innenriks

Kvinnens bror forteller om bedringen i tilstanden til 25-åringen, som først ble betegnet som kritisk skadd, til Drammens Tidende.

– Det går fint med henne. Hun snakker og er ute av respirator, men er sliten, sier han.

Ifølge broren har kvinnen forklart at hun husker hendelsen og at hun ikke forsto hva som skjedde i butikken.

– Hun var veldig redd. Det kunne gått mye verre, men hun fikk hjelp umiddelbart, sier broren.

Terrorsiktelse

En 20 år gammel russisk statsborger fra republikken Basjkortostan er siktet for terror etter å ha knivstukket den 25 år gammel kvinnen inne i en Kiwi-butikk i Oslo. Han ble lørdag varetektsfengslet i fire uker.

20-åringen er en så stor fare for allmennheten at å skille ham fra omverden er eneste løsning, uttalte hans forsvarer, advokat Ola Lunde.

– Jeg tror dette kunne gått riktig galt om ikke politiet hadde fått stoppet ham. Jeg tror vi kunne stått overfor et fryktelig scenario, sa forsvareren til NTB.

– Målet å drepe flest mulig

Advokaten fortalte lørdag at 20-åringen, som selv kaller seg en terrorist, hadde som mål å drepe flest mulig mennesker. Den siktede har fortalt at han har blitt inspirert av terrorangrep, som angrepet i Paris i november 2015 som kostet 130 mennesker livet, og angrepet i Berlin i desember 2018, da et vogntog kjørte rett inn i en folkemengde på et julemarked. Da ble tolv personer drept, og 48 såret.

– Han har trukket paralleller til det som har skjedd i Paris, og til det som har skjedd i Tyskland, og sier at dette kunne han godt tenke seg å ha vært med på, sa forsvareren.

Ifølge Lunde virker mannen uberørt av situasjonen, og det er ifølge forsvareren et «åpent spørsmål» hvorvidt 20-åringen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Advokaten mener det er hevet over enhver tvil at mannen må undersøkes.

PST har siktet mannen for brudd på straffelovens paragraf 131.

