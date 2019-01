Mann skadd i skyting i Oslo

innenriks

Politiet meldte om hendelsen natt til søndag på Twitter.

De har kontroll på en mulig fornærmet mann på legevakta, og skriver at han fremstår som lettere skadd.

Til NRK opplyser politiet at de også har kontroll på en trolig gjerningsperson. Ifølge VG er begge involverte menn i 20-årene.

En vekter på stedet tok kontroll på et skytevåpen før politiet ankom stedet.

Skytingen skal ifølge VG ha skjedd utenfor Eventhallen, hvor den britiske rapperen Geko holdt konsert.

– Skytingen skjedde utenfor konsertlokale, og det var mange mennesker til stede. Vi jobber nå med å samle inn en rekke vitneavhør nå, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til VG.

På Instagram beklager rapperen til fansen. «Det ble skutt under showet mitt. Beklager til alle som kom for å se meg, og jeg håper alle som ble truffet, er ok. Elsker dere alle»

Politiet meldte om hendelsen klokken 1.40.

