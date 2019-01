Dagbladet vil søke pressestøtte

innenriks

– Vi kommer til å søke. Vi har i hvert fall skrevet søknaden, og skal etter planen sende den inn, men vi har ikke søkt ennå, sier konsernsjef Dag Sørsdahl til Dagens Næringsliv.

De siste årene har Dagbladet tatt flere grep for å falle inn under pressestøtteordningen. Dagbladet Pluss er skilt ut som et eget selskap og har nå passert 76.000 abonnenter.

Verken Aller eller Dagbladet vil kommentere hvor mye de håper å få, men Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at avisen kan kapre opp mot 20 millioner kroner fra dagens pott.

Både driftsinntektene og resultatet i Dagbladet falt i 2017/2018 etter et rekordår året før. Omsetningen endte på 608 millioner kroner, mens driftsresultatet endte på 58 millioner kroner.

