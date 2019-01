innenriks

Det melder VG mandag. Ifølge avisen ligger det mandag ettermiddag an til at Tybring-Gjedde skal til Justisdepartementet, med ansvar for beredskap.

Tor Mikkel Wara (Frp) fortsetter som justisminister, ifølge VGs opplysninger.

Tybring-Gjedde er gift med Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

(©NTB)