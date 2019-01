– Enten Jensen eller Cappelen lyver i retten

innenriks

Lagdommeren holdt en grundig rettsbelæring før juryen i Eirik Jensens ankesak skal avgjøre om den tidligere politimannen er skyldig i medvirkning til hasjinnførsel og korrupsjon. Uten å synliggjøre hva hun selv måtte mene, ramset fagdommeren opp momenter hun mente juryen burde feste seg ved fra bevisførselen i den fem måneder lange ankesaken.

Innledningsvis ba hun juryen langt på vei se bort fra begge partenes forklaringer i retten. Begge har gode grunner til lyve om de faktiske forhold, Cappelen ønsker seg større strafferabatt og Jensen mener seg helt uskyldig etter hele tiltalen.

– Enten Jensen eller Cappelen forklarer seg usant om kjernen i saken, sa Heyerdahl og foreslo for lagretten å først se til andre og objektive bevis fra etterforskningen.

Hun nevnte en rekke ulike former for spor som er avdekket og lagt fram i løpet av rettssaken. Dette gjelder blant annet om lag 1.500 tekstmeldinger, mengder av trafikkdata fra mobiltelefonene, politiets avlyttingslogger og Cappelens omfattende reisevirksomhet og pengebruk.

– Dere må være overbevist om at Eirik Jensen visste om at Gjermund Cappelen drev med import av narkotika. Det er ikke omtvistet at Jensen visste at Cappelen drev med innførsel av narkotika på 1990-tallet. Spørsmålet er om han snakker sant når han sier han trodde Cappelen etablerte seg med lovlig virksomhet senere, sa lagdommeren.

