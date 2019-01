Elden: En objektiv rettsbelæring i Jensen-saken

innenriks

– Jeg synes det var en god gjennomgang av juss og faktum. Vi mener det er ikke er ført bevis for at det er sammenheng mellom én konkret handling med én konkret innførsel av narkotika slik dommeren sa juryen måtte legge til grunn, sier Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden til NTB.

Elden uttrykte at han var fornøyd med dommerens siste ord til de ti jurymedlemmene. Han er spesielt fornøyd med at Heyerdahl avviser at passiv medvirkning er nok til å dømme Eirik Jensen, slik tingretten mente.

Lagdommer Kristel Heyerdahl avsluttet sin rettsbelæring for lagretten like over klokka 13 onsdag ettermiddag. Da hadde hun brukt drøyt tre timer på det som skal danne grunnlag for juryens drøftinger.

Rammene for en rettsbelæring er faste og lagdommeren skal ikke gi uttrykk for sin egen oppfatning om skyldspørsmålet, men gi en tydelig veiledning gjennom bevisene og redegjøre for de juridiske grensene lagretten må forholde seg til.

(©NTB)