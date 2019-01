Salget av nye boliger falt 10 prosent i desember

innenriks

Igangsettingen av bygging av nye boliger hadde i den siste måneden av 2018 en oppgang på 25 prosent sammenlignet med desember året før.

Foreningen presenterte onsdag også tall for 2018 totalt sett. De viser at salget lå 1 prosent under nivået i 2017, mens igangsettingen lå 4 prosent under.

– Igangsettingen av leiligheter økte med 4 prosent i 2018, mens småhus og eneboliger sank med henholdsvis 15 og 10 prosent, sier Boligprodusentenes direktør Per Jæger i en pressemelding.

Også når det gjelder salg for 2018 totalt sett, er det stor variasjon mellom ulike typer boliger.

– Ser vi på de ulike boligtypene, viser resultatet for året størst nedgang i salget av småhus. Nedgangen for småhus endte 14 prosent under 2017. Salget av eneboliger endte 6 prosent under 2017, mens salget av leiligheter fikk en vekst på 8 prosent, sier Jæger.

Totalt ble det solgt 27.368 nye boliger i 2018. Det er omtrent på nivå med året før. Av disse var 14.189 leiligheter, 5.798 småhus og 7.373 eneboliger.

For fritidsboliger endte salget i fjor 6 prosent over 2017, mens igangsettingen viste en nedgang på 11 prosent sammenlignet med året før.

Obos igangsatte bygging av flest boliger i Norge i 2018. På andre og tredjeplass kom Systemhus og Nordbohus.

(©NTB)