Barth Eide ønsker ny oljedebatt i Arbeiderpartiet

– Vi kan ikke frede oljepolitikken, sier Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet til Klassekampen.

I dag tar staten 78 prosent av regningen for oljeselskaper som leter etter olje uten å gå med overskudd. I 2017 ble det utbetalt i alt 3,3 milliarder i leterefusjon, viser tall fra Skatteetaten.

– Skolen har sviktet

– Vi må ha en diskusjon om den politikken vi har hatt til nå, er den riktige framover. Vi skal gi forutsigbarhet for bransjen, men flere og flere økonomer sier at vi har en litt for aktivistisk leterefusjonsordning, ikke bare på klimasiden, men også i forhold til fremtidig avkastning, sier Eide.

Topper i oljenæringen gikk i forrige uke hardt ut mot ungdomspartiene som vil avvikle oljenæringen innen 2035 og skrote leterefusjonsordningen.

Til Dagens Næringsliv sa oljeservicetopp Ståle Kyllingstad at han er «svært sjokkert» over at særlig AUF ikke har skjønt hvor mye oljenæringen betyr for norsk økonomi. Han mente skoleverket har sviktet fundamentalt når så mange unge ikke har forstått betydningen av oljesektoren for norsk økonomi.

Fallende etterspørsel

– Det er en ukledelig arroganse å antyde at ledere av viktige ungdomsorganisasjoner ikke skjønner at olje har bygd mye velstand. Det skjønner de, men de ser også hvilken retning dette går i og anbefaler å ta tak i dette nå. Det bør næringen forholde seg til og være med på en opplyst diskusjon om, sier Eide.

Norge må forberede seg på at oljens andel av rikdommen blir mye lavere i fremtiden, påpeker Eide.

– Vi kan komme dit ved å slutte å produsere, og det mener ikke jeg, eller ved at vi ser skriften på veggen: at etterspørselen ikke vil være der, sier han til Klassekampen.

