Partimåling viser lite begeistring for ny regjering

Det ferske regjeringspartiet KrF får 2,7 prosent oppslutningen på målingen, ned fra 3,8 prosent i desember.

– Den viktigste endringen er for KrF som går tilbake fra et allerede lavt nivå, og endringen er signifikant. Det er ikke noe positivt signal fra velgerne på at de har gått i regjering, sier valgforsker Johannes Bergh til Dagbladet.

Regjeringens andre sentrumsparti, Venstre, er nede på 2,2 prosent, ned fra 3 prosent i desember.

Høyre får en oppslutning på 22,8 prosent (-1,9), mens Frp har en liten økning til 13 prosent (+0,2)

Ifølge undersøkelsen mener 18 prosent at Solberg gjør en dårlig jobb. 38 prosent av de spurte syns jobben Solberg gjør er god, et fall på 7 prosentpoeng siden desember.

Arbeiderpartiet får 29,8 prosent oppslutning (+1,3), Senterpartiet får 10,9 (+0,5), SV 8,0 (-0,1) mens Rødt gjør et realt oppsving til 4,2 prosent (+1,5) og er altså over sperregrensa på målingen. MDG får 3,2 prosent (-0,5).

935 stemmeberettigede har deltatt i målingen, som er utført av Ipsos MMI for Dagbladet fra mandag til onsdag denne uka.

