Enorme snømengder skaper trøbbel i nord

– Vi er faktisk der at noen kan ha problemer med å få åpnet ytterdøra si. Fokus på naboer blir derfor svært viktig, opplyser rådmann Kjell Idar Berg i Vestvågøy kommune, ifølge NRK.

I Lofoten har det snødd mellom 70 og 200 centimeter, så forholdene for bilister er ekstremt vanskelige, forteller bonde Jack Lindgaard. Han rykket ut med traktor for å redde tre personer, blant dem en toåring, som hadde sittet fast i en bil i fire timer.

– Det er alt i fra 70 cm til to meter enkelte plasser. Det er for mye for vanlige personbiler. Det er nok mange tiår siden vi hadde så mye snø her oppe. Jeg vil anbefale alle som bor her å holde seg inne i dag, og i hvert fall ikke ta ut bilen, sier han.

Snøskredfare

Søndag er det stor snøskredfare – faregrad fire – i Lofoten og Vesterålen i Nordland, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorats varslingstjeneste varsom.no. Det er den nest høyeste faregraden. Mandag minker faren til nivå tre – betydelig – noe som også gjelder for tirsdag.

Årsaken til den store snøskredfaren her er kraftig bygevær som kan føre til flakskred.

– Det er fare for naturlig utløste skred i lesider. Unngå bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng, advares det.

Også i Ofoten og Salten er det betydelig snøskredfare til og med tirsdag.

Over store deler av landet er faren moderat fram til tirsdag. Dette gjelder blant annet i fjellområder i Vest-Finnmark og flere steder i Troms og på Vestlandet.

Gir seg mandag

Ifølge Meteorologisk institutt skal de kraftige snøbygene i nord gi seg i løpet av mandag.

– I Nordland har kraftige snøbyger truffet særlig Lofoten. Bygene gir seg utover mandag, da er det bare å gå ut å lete etter snøskuffa, melder meteorologene på Twitter.

– Det er svært sjelden at vi opplever et så heftig snøvær. Nå ser det ut til at det aller verste er over. Bygeværet er nå på tur mot Nord-Salten, men fortsatt vil det bli noen byger utover kvelden med stiv kuling fra sørvest, sier vakthavende meteorolog Signe Alvarstein til Lofotposten.

