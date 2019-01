Kraftig brann i industribygg i Finnmark

innenriks

Bygget ligger avsides til og det tok derfor noe tid før nødetatene kom til stedet.

– Det er en voldsom mengde med giftige gasser i området, og ettersom det er stille i lufta med 20 minusgrader så legger gassen seg som et lokk over fjorden, sier operasjonsleder Svein-Erik Jacobsen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Av den grunn blir beboere fra hus i nærheten evakuerte av politiet. Det er spredt bebyggelse i området, som ligger noe øde til innerst i Laksefjorden.

– Det var fire personer på jobb på stedet og én av disse er savnet. Vedkommende befant seg inne i bygget da brannen startet, sier Jacobsen.

– Forsvaret flyr inn mer utstyr med helikoptre fra KV Andenes, ettersom brannmannskapene på stedet har begrenset med utstyr, sier Jacobsen.

I tillegg til kystvaktskipet KV Andenes er røykdykkere, redningsskøyte, styrker fra Sivilforsvaret, politi, ambulanse og et Sea King redningshelikopter med i operasjonen.

Det er Laksefjord AS som eier anlegget. Et av industribyggene er overtent, og også i nabobygget er det fyr i nordveggen. Det er ikke fare for spredning ettersom det er lite vind i området og spredt bebyggelse, men eksplosjonsfaren er stor.

– Det er opprettet en sikkerhetssone på 1.000 meter, opplyser operasjonsleder Jacobsen.

