Dommerne opphever frifinnelsen i Jensen-saken – bitter Jensen anker til Høyesterett

– Jeg syntes det egentlig er, for å si det på enkelt norsk, å spytte på juryen, det lagmannsretten nå har gjort, uttalte en resignert og skuffet Eirik Jensen etter at fagdommerne i Borgarting lagmannsrett hadde satt juryens kjennelse til side.

Fagdommernes beslutning om å sette til side juryens delvise frifinnelse av Eirik Jensen ble anket på stedet. Nå må Høyesterett bestemme hvem som har rett.

-Utvilsomt skyldig

Etter seks dager med drøftinger kom de ti jurymedlemmene til at Spesialenhetens beviser for at Eirik Jensen i årevis hadde bistått Gjermund Cappelen i storstilt hasjsmugling ikke holdt.

Juryen mente Jensen nok hadde gjort seg skyldig i grov korrupsjon gjennom sin kontakt med Cappelen, men at han skal dømmes for narkotikainnførsel var ikke de ti lagrettemedlemmene enige i.

Under intens spenning ble kjennelsen lest opp i retten mandag ettermiddag. De tre fagdommerne, Kristel Heyerdahl, Jørgen Brunsvig og Steingrim Bull trakk seg tilbake, men etter snaut halvannen time konkluderte de tre enstemmig med at juryen hadde tatt feil.

– Lagmannsretten finner det utvilsomt at tiltalte er skyldig etter tiltalen post 1, sa Heyerdahl og satte hele juryens beslutning til side.

– Hele saken skal derfor behandles på nytt med nye dommere, sa Heyerdahl – fem måneder etter at hun satte retten første gang da ankebehandlingen startet i slutten av august.

En fortumlet Jensen fikk spørsmål om han forsto fagdommernes beslutning.

– Egentlig ikke, men ja, svarte han.

Takknemlige

– Dette er en lidelse for både Eirik Jensen og oss som har forsvart ham. Jeg mener dommerne burde ha holdt seg for gode til dette, sier advokat John Christian Elden til NTB.

Etterpå, da de hadde drøftet de praktiske sidene av tilsidesettelsen, takket Heyerdahl av juryen.

– Jeg vil takke lagretten for det ekstraordinært store arbeidet. Vi er takknemlige for det dere har gjort, sa lagmannen til en svært alvorlig jury som har brukt nesten et halvt år på å danne seg en mening om saken.

Ankesaken til Jensen har vært den aller siste saken som går for norsk rettsvesen med en jury. I fjor ble hele ordningen avviklet, men saker som lå igjen i systemet skulle fremdeles dømmes etter den gamle ordningen.

Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, anket tilsidesettelsen til Høyesterett på stedet. Får han medhold blir frifinnelsen igjen gyldig og Jensen skal bare dømmes for grov korrupsjon.

Hvis ikke anken fører fram blir det nok en full behandling i lagmannsretten, men denne gang med en utvidet meddomsrett og ingen jury.

Sjokkert Jensen

–Jeg har veldig liten tro på rettssystemet. Prinsippet er at du skal dømmes av likemenn, dine egne. De gjorde det samvittighetsfullt. Det har du sett på tidsbruken. At det blir en tilsidesettelse er helt uforståelig for meg, med det prinsippet i bunnen. Da er det klart at jeg reagerer, sa en tydelig bitter Jensen etter at rettsmøtet var hevet.

Det samme ga forsvareren uttrykk for.

– Det er svært overraskende at fagdommerne ikke kan godta juryen som har sittet i seks dager og vurdert dette grundig, var Eldens umiddelbare kommentar etter at juryens kjennelse ble satt til side av fagdommerne i Borgarting lagmannsrett mandag.

– Det finnes ingen fellende bevis, og da har fagdommerne basert dette på en helhetsvurdering, sa han.