Klassekampens nyhetssjef blir ordførerkandidat for Rødt

innenriks

Mandag morgen fikk avisredaksjonen i Klassekampen beskjeden om nyhetssjefens skifte fra journalistikk til politikk. Til høstens kommunevalg stiller han på topp for Rødt i Stavanger.

– Jeg vil bidra til et politisk skifte i Stavanger, som har vært høyrestyrt siden jeg var ni år, sier han til avisen.

Kristjansson var leder i Rød Ungdom fra 2006 til 2008, og har siden tilbrakt årene i Klassekampen. Han mener det foregår et gjennombrudd for Rødt i norsk partipolitikk. Vestlendingen, som også har en islandsk far, ønsker nå å bidra til partiets utvikling med post i hjembyen Stavanger.

– Det er som forfatteren Tore Renberg sier: Stavanger er Norges rikeste by, i verdens rikeste land, i historiens rikeste tid. Likevel har byen voksende barnefattigdom og står midt i de store diskusjonene om industri og næringsutvikling, sier han.

