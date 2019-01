Kong Harald får fortsette som konge

innenriks

Det er åtte flere enn da saken sist var oppe til votering i 2016. Det kom fram da grunnlovsforslaget om å endre styreform ble debattert og behandlet i Stortinget tirsdag.

Forslaget om at Norge bør bli republikk, fikk i år støtte fra alle i SV og 14 representanter fra Arbeiderpartiet. Rødt og MDG, som har én representant hver på Stortinget, stemte også for. Det samme gjorde seks av åtte fra Venstre, to fra Høyre og én fra Frp, viser voteringsoversikten, Det falt dermed med 36 mot 130 stemmer.

Forslaget ble fremmet av Kirsti Bergstø (SV), Snorre Valen (SV), Iselin Nybø (V), Sveinung Rotevatn (V), Jette F. Christensen (Ap), Truls Wickholm (Ap) og Heidi Nordby Lunde (H).

Forslagsstillerne ønsket å endre Grunnloven, slik at også Norge får et statsoverhode som er valgt – en president – som erstatter for dagens kongehus.

Gjenspeiler folkemeningen

Da saken sist var oppe i 2016 ble forslaget avvist med 28 mot 135 stemmer. Tre år tidligere ble forslaget avvist med 83 mot 11 stemmer.

En grunnlovsendring krever to tredels flertall i Stortinget og må fremmes i en stortingsperiode, og behandles i den neste.

SV har ved flere tilfeller fremmet forslag om å gå bort fra monarki som styreform, første gang i 1972.

Saksordfører Bente Stein Mathisen (H) startet også debatten med å minne om at forslaget er blitt avvist gjentatte ganger.

– Hver gang Stortinget har behandlet forslaget, har et stort flertall stemt imot. Det er ikke så rart, for stortingsrepresentantene avspeiler folkemeningen i dette spørsmålet. Det er ikke akkurat et rop i befolkningen om at man bør endre statsform i Norge, sa hun.

Tusen år

Mathisen minte også om at monarkiet som statsform har mer enn en tusenårig lang tradisjon i Norge og viste til meningsmålinger som viser at monarkiet har bred oppslutning i befolkningen.

– I en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført i 2016, kom det fram at 67,1 pst. ville valgt monarki, mens 32,9 pst. ville valgt republikk. Det er altså ingen signaler som skulle tilsi at det vil bli en endring i det standpunktet som Stortinget tidligere har tatt i dette spørsmålet, sa hun.

Samtidig erkjente Mathisen at det er mange prinsipielle innvendinger mot monarki som statsform.

– Men målestokken er om folk synes at den statsformen vi har, fungerer. Det synes folket. Kongen og monarkiet har som statsform gitt det norske folk et stabilt og forutsigbart styringssystem, som folk er fornøyd med.

