Njåstad delte metoo-varsler – trekker seg fra alle verv i Frp

I seks år og fram til i fjor ledet 38-åringen Frps organisasjonsutvalg, som innebærer ansvar for å håndtere saker som gjelder brudd på Frps etiske regelverk. De som sitter i utvalget, skal ikke diskutere sakene de behandler med noen utenfor.

Njåstad vedgår tirsdag at han likevel har delt sensitiv informasjon om flere metoosaker med en kvinnelig partifelle.

– Det ble snakket om dette i partiet, og jeg skjønte at det var fryktelig dumt det jeg gjorde. Dette i kombinasjon med familiesituasjonen og at jeg ønsket å vie mer tid til tiåringen min, er grunnen til at jeg besluttet å trekke meg, sier Njåstad til NTB.

– Klart tillitsbrudd

Njåstad vil ikke si hvilke konkrete saker han delte sensitive opplysninger om. Beslutningen om å trekke seg tok han angivelig i fjor høst.

I 2018 håndterte Frps organisasjonsutvalg en rekke varsler i kjølvannet av metoo-kampanjen. Blant de mest profilerte sakene var den rundt stortingsrepresentant Ulf Leirstein, som trakk seg fra alle verv etter å ha delt hardporno med unge gutter i ungdomspartiet i Østfold, ifølge NRK. En annen sak dreide seg om varsler mot en høytstående person i ungdomspartiet FpU.

Frp-leder Siv Jensen sier i en skriftlig kommentar til NTB og flere andre medier at Njåstad har begått et klart tillitsbrudd.

– Dette er helt uakseptabelt og et klart tillitsbrudd. Jeg har understreket at dette er svært alvorlig og at det måtte få konsekvenser, og mener det er klokt av Njåstad å trekke seg, skriver hun.

Njåstad at han har forståelse for Jensens kommentarer.

– Jeg får nå stå i dette, og jeg legger meg flat overfor partiet, sier han.

Flere skandaler

Det var VG og NRK som først meldte at Njåstad hadde trukket seg fra alle tillitsverv i partiet. Til VG opplyser Njåstad at den kvinnelige kollegaen han delte informasjonen med, ikke gikk videre med dokumentene.

Til NRK sier han at beslutningen om å trekke seg ikke hadde sammenheng med bråket rundt reiseregningene hans, som ble offentliggjort av samme kanal tidligere i januar.

Nettopp reiseregninger sto sentralt i en annen skandale som rammet Frp for kort tid siden. Mazyar Keshvari ble like før jul kastet ut av Stortingets kontrollkomité etter å ha blitt siktet for grovt bedrageri i forbindelse med innlevering av angivelig fiktive reiseregninger til Stortinget.

To statsråder går av

Tidligere samme år gikk to av partiets mest framtredende politikere av som statsråder. Per Sandberg gikk i august av som fiskeriminister og nestleder i Frp i kjølvannet av avsløringer om at han mot PSTs råd hadde tatt med tjenestetelefonen på en privat reise til Iran, uten å varsle Statsministerens kontor.

Sylvi Listhaug gikk i mars 2018 av etter 61 dager som justis- inkluderings og beredskapsminister i kjølvannet av bråk rundt et Facebook-innlegg, der hun anklaget Arbeiderpartiet for å mene at terroristers rettigheter var viktigere enn nasjonens sikkerhet.

Tunge verv

Selv om han bare har vært drøye fem år på Stortinget, har Njåstad rukket å få en rekke tunge verv i Frp. Da han trakk seg, mistet partiet et sentralstyremedlem, sin finanspolitiske talsperson, sin 2. nestleder i Stortingets finanskomité og sin parlamentariske nestleder.

Etter et gruppemøte tirsdag ble det klart at Sivert Bjørnstad (28), som var den yngste representanten på Stortinget i forrige periode, overtar som Frps finanspolitiske talsperson. Partiets nylig avgåtte landbruks- og matminister Bård Hoksrud går inn som erstatter i finanskomiteen.

Keshvari og Leirstein fikk også nye roller. Førstnevnte erstatter Stine Margrethe Knutsdatter Olsen i utdannings- og forskningskomiteen, mens Leirstein blir ny fraksjonsleder for Frp i kontroll- og konstitusjonskomiteen.