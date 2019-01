Solberg sier hun vil bruke Stortinget

innenriks

– Regjeringen ønsker å bidra til gode debatter i Stortinget også de kommende årene og til at Stortinget fortsatt skal være en levende arena for utvikling av politikk, sa Solberg da hun tirsdag holdt regjeringens tiltredelseserklæring for Stortinget.

Det innebærer også at det kan bli forsøkt å skape enda bredere flertall enn de fire partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF – i noen saker.

– Regjeringen vil fortsatt ta initiativ til brede løsninger i saker hvor det er naturlig, sa Solberg.

Redegjørelsen som ble holdt tirsdag, markerte også at regjeringen ble utvidet til rekordmange 22 statsråder da KrF sluttet seg til Solbergs borgerlige mannskap. Rent fysisk innebærer utvidelsen at det også er satt inn to ekstra stoler i stortingssalen – for å få plass til samtlige statsråder.

