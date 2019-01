Tidligere fotballdommer erkjenner overgrep mot flere hundre gutter

innenriks

– Han erkjenner de forholdene som er beskrevet i tiltalen, men vil svare helt eller delvis benektende på noen av spørsmålene om skyld. Det har med jussen å gjøre og ikke handlingene som sådan, sier mannens forsvarer, advokat Gunhild Lærum, til NTB.

Saken som startet i Nedre Romerike tingrett tirsdag, er kalt Norges mest omfattende overgrepssak av politiet, og den omfatter over 450 fornærmede. De er i hovedsak blitt lurt til å begå seksuelle handlinger på nettet og senere blitt truet til å fortsette for å unngå at tiltalte la ut filmer av handlingene på nettet.

Lærum framholder at hennes klient har samarbeidet med politiet siden etterforskningen startet, og at han skjønner hvor vanskelig saken oppleves for de fornærmede, og at han selv gruer seg veldig til bevisførselen.

Gjentatte ganger under opplesningen av tiltalen svarte 26-åringen at han erkjente delvis straffskyld.

Norges mest omfattende

Foruten tiltalen om overgrep mot rundt 300 gutter er mannen også gitt en straffereaksjon for overgrep mot ytterligere 160 gutter i form av en såkalt prosessøkonomisk påtaleunnlatelse av politiet. De fornærmede, som er i alderen 10 til 18 år, kommer fra hele Norge og fra andre nordiske land.

Selve tiltalen er på 29 poster med en rekke underposter, fordelt på hele 81 sider.

Saken er etterforsket i flere år og gjelder hovedsakelig overgrep som har funnet sted i form av chatting på internett, men ti av ofrene har også møtt mannen personlig, ifølge statsadvokat Guro Hansson Bull. Ved disse tilfellene skal det også ha blitt utført seksuelle handlinger, og ifølge tiltalen er noe av dette filmet.

Statsadvokaten bekrefter overfor NTB at hun kommer til å legge ned påstand om at mannen dømmes til forvaringsstraff.

Nye overgrep etter løslatelse

Mannen, som også er fotballdommer, ble pågrepet første gang i juli 2016, men ble løslatt etter et par uker i varetekt. Etter det skal han ha begått flere overgrep, noe som førte til at han på nytt ble pågrepet i fjor høst – og antall fornærmede i saken steg.

Saken er så omfattende at det er satt av hele 180 dager til rettsforhandlingene, som etter planen skal avsluttes 30. september. Saken skal gå for lukkede dører av hensyn til ofrene og sakens opplysning. Pressen har adgang til å være til stede, men har fått forbud mot å referere opplysninger som kan identifisere noen av de fornærmede.

