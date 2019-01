35 år gammel asylsøker siktet for terror

innenriks

Han ble siktet i september 2017. Tidligere samme år hadde han søkt om asyl i Norge. Han kom til Norge fra Syria, men er libanesisk statsborger.

I Norge levde han en tilsynelatende rolig tilværelse. På sosiale medier publiserte han bilder av norsk natur, av at han bowlet, fløy med Widerøe, satte poteter og lagde mat.

Men videoer NRK viste onsdag, viser at mannen hadde et helt annet liv i Syria. I 2015 og 2016 hadde asylsøkeren en sentral rolle i propagandamaterialet til terrorgruppa Jabhat Al Nusra. 35-åringen har erkjent at han er deltaker i flere videoer, men hevder han ble tvunget til å delta.

I en fengslingskjennelse kommer det fram at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har de samme videoene. De har vært sentrale som bevismateriale i siktelsen mot mannen, som i november i fjor ble utvidet til også å gjelde terrorforbund.

Ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett, er det sannsynlig at den siktede var feltkommandant i gruppa som er tilknyttet al-Qaida og ble terrorlistet i 2013.

Mannens forsvarer Brynjar Meling sier at hans klient selv fortalte PST om videoene. Ifølge advokaten er ikke den siktede en ekstrem islamist.

– Han hadde aldri til hensikt å være med i en terrororganisasjon. Han ble fanget i dette spillet og gjorde forsøk på å forlate grupperingen, sier Meling.

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier at PST ikke fester lit til mannens forklaring.

– Hvis man ser på videoene så ser han ikke ut som en fange, men en som er i sitt rette element, sier han og legger til at mannen bare har pekt PST i retning av én video.

– Samtidig har han tiet om veldig mange videoer, og forklart at han tiet om dem fordi han var redd de kunne bidra til å straffe ham, sier Ranke.

Det er ennå ikke avgjort om det blir tatt ut tiltale i saken.

