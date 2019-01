Mange fortsatt evakuert på grunn av rasfare i Lofoten

innenriks

Rundt 100 personer fra Skjelfjord og 100 fra Ramberg i Flakstad kommune som ble evakuert etter uværet mandag, var onsdag morgen fortsatt evakuert. Beboerne får ikke flytte tilbake før geologer og representanter fra Statens vegvesen har vurdert områdene onsdag, melder NRK.

Tirsdag var mannskapene ute i helikopter for å vurdere snøskredfaren, og helikopteret kunne da utløse skred som gikk over veien. Geolog Odd Arne Mikkelsen sier snøen er ustabil, og at man må vente til den stabiliserer seg. Han sier at det ikke er aktuelt å utløse skred i nærheten av hus.

– Vi vil ikke utløse skred overfor bebyggelse. Det kan gå større skred enn vi forventer. Her må vi bare vente til snøen stabiliserer seg godt nok, sier Mikkelsen til NRK.

Flere veier er onsdag er fremdeles sperret etter det voldsomme snøværet, mens E10 gjennom Flakstad kommune er stengt på grunn av fare for ras. Her vil det bli foretatt en ny vurdering klokka 10, melder Statens vegvesen.

(©NTB)