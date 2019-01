Politihøgskolen utvider utdanningen mot datakriminalitet

innenriks

Tidligere var studiet en påbyggingsmulighet, men nå utvides det til i alt fire videre fordypningsløp. Ett av løpene er spesialisert inn mot det mørke nettet. I løpet av året vil 300 studenter ta del i studietilbudet.

– Målet er at enda flere enn før skal få ytterligere spisskompetanse og spesialisering innen et krevende felt av stor betydning for den moderne og internasjonale kriminalitetsbekjempelsen, sier politioverbetjent Ulf Bergum ved Politihøgskolen.

Fram til nå har det i hovedsak vært politifaglige ansatte som har tatt videreutdanning innen Nordic Computer Forensic Investigators (NCFI). Bare dette semesteret vil 50 utenlandske studenter fra Tyskland, Polen og andre nordiske land gjennomføre utdannelsen.

– Vi opplever at både disse landene og internasjonale organisasjoner som jobber mot kriminalitet på nett har lagt merke til utdanningen. Vi har en økende interesse fra utlandet, og det tar vi som en anerkjennelse. Samtidig henter vi kunnskap og impulser gjennom det internasjonale samarbeide, sier Bergum.

Politihøgskolen har samtidig inngått et samarbeid med NTNU Gjøvik om en masterutdannelse innen fagområdet datakriminalitet. Flere av modulene i videreutdanningene inngår i denne.

(©NTB)