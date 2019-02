Mann dømt for hatefulle ytringer mot samer

innenriks

Mannen er i Salten tingrett dømt til 18 dagers betinget fengsel og 15.000 kroner i bot, ifølge NRK. I retten erkjente han å ha skrevet innlegget, men sa at det bare var ment som humor.

Blant annet skrev mannen følgende:

«Hallo dem hører heime på viddah. Ikke her med den latterlige klovne drakten dem fær å vasa i. Kjenner du lokta av tennveske, er det en same ikke langt unna på 1,30 og lokter bål».

Anker

Retten fant at flere av utsagnene til mannen var svært nedlatende, nedverdigende og krenkende overfor samer generelt.

– Det må også karakteriseres som grovt krenkende og sjikanøst når han beskylder samene for med vilje å jage reinsdyrene ut på veiene for å få tilkjent erstatning, og at samene selv ikke bidrar økonomisk til fellesskapet, heter det i dommen, ifølge NRK.

Den dømte mannen sier via sin advokat at han vil anke dommen. Han erkjenner ikke straffskyld. Saken er trolig den første noensinne som omhandler samehets.

– Giftig tone

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm betegner dommen som viktig.

– Samer har i lang tid meldt om at de utsettes for rasisme og trakassering, og med denne dommen viser rettsapparatet og samfunnet at dette tas på alvor, sier hun.

En av ombudets hovedbekymringer er rasismen som rettes mot ulike grupper i Norge, inkludert samer.

– Det er viktig at vi som samfunn klarer å gjøre noe med den giftige tonen som dessverre preger mange av debattene, særlig i sosiale medier og på nettet. Vi har stilt krav til myndighetene om å forsterke innsatsen for å bekjempe og forebygge rasisme og fordommer. Vi har også anbefalt at politiske partier utarbeider klare retningslinjer for egne politikeres bruk av sosiale medier, sier Bjurstrøm.

