innenriks

Bane Nor meldte om signalfeilen i 12.50-tiden lørdag. Feilen førte til at det ikke kunne bli gitt grønt lys, noe som førte til forsinkelser og innstillinger i togtrafikken på Drammenbanen og Askerbanen. En halvtimes tid senere ble det opplyst at problemene var løst, men passasjerene må regne med forsinkelser og innstillinger i togtrafikken lørdag ettermiddag.

