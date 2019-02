– Vi må legge til rette for at flere av fremtidens kreftpasienter kan stå i jobb

innenriks

«Det egentlige pengesluket», kaller Kreftforeningen kostnadene forbundet med at kreftpasienter forsvinner fra arbeidslivet. Det koster Norge 19,5 milliarder kroner årlig, et tall som ifølge en pressemelding er like høyt som alle kostnader i helsevesenet til sammen.

Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel sier det haster å ta grep, for å forberede samfunnet på hva som er i vente.

50.000 nye tilfeller

– Kreftbehandling sto for kun 10 prosent av de totale samfunnskostnadene av kreft i Norge i 2017. De resterende 90 prosentene er knyttet til dødsfall, tap av livskvalitet og den manglende evnen til å bidra i samfunnet etter kreft, sier Ryel i en uttalelse.

Ifølge rapporten fra Oslo Economics forventes det omtrent 50.000 nye krefttilfeller i år 2035. Det betyr at antallet som overlever kreft også vil bli mye høyere. Rundt 40 prosent av kreftrammede er i arbeidsfør alder. Men minst én av tre som overlever får senskader, og mange opplever at hverdagen blir vanskelig også etter at de er erklært kreftfrie.

– Hvis vi ikke rigger oss nå, kommer mange av disse til å ufrivillig falle ut av arbeidslivet. Derfor haster det at det offentlige, politikere og arbeidsgivere går i dialog om milliardutfordringene, uttaler Ryel, som ønsker å nyansere bildet til å dreie seg om mer enn dyre kreftmedisiner og sprekk i helsebudsjettene.

Fleksibel sykepengeordning

Kreftforeningen mener blant annet at det offentlige og arbeidsgivere må samarbeide og lage bedre systemer, siden mange arbeidsgivere ikke er kjent med alle Nav-ordninger som gjør det mulig å tilrettelegge.

Foreningen jobber også for en ordning hvor sykepenger kan spres over to år, i stedet for ett år som i dag, siden mange kreftrammede trenger en mer fleksibel sykepengeordning for å komme tilbake i jobb

– Å legge til rette for at flere av fremtidens kreftpasienter kan stå i jobb, gjør at vi både sparer samfunnet for enorme utgifter – og ikke minst, at vi gir mer mening til den enkeltes liv, sier generalsekretær Ryel i Kreftforeningen.

