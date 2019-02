En person tatt av snøskred i Vest-Agder

innenriks

Klokken 17.45 opplyser politiet at rundt 40 personer deltar i letearbeidet. Det foreløpig ikke er gjort funn.

Åseral kommune har satt krisestab, ifølge Fædrelandsvennen.

Søkehunder, mannskaper fra Røde Kors, brannvesen og lokale letegrupper er sendt ut for å bistå i søket.

Blant dem som deltar er skredgruppa i Rogaland Røde Kors. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.10. Det er uklart hvor stort skredet er.

– Det er fire personer med spisskompetanse på skred. De prioriterer nå søk på stedet, sa leder av skredgruppa, Egil Torpe i 17-tiden.

Også et SeaKing-helikopter er på plass opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Skredet gikk langt fra folk og politiet måtte bruke både helikopter og snøscooter for å komme fram til stedet, fortalte operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til NTB like etter at meldingen om skredet kom inn.

Personen som ble tatt av skredet kjørte snøscooter og var en del av et følge. Det var disse som varslet nødetatene og startet letearbeidet.

Skredet har gått i Signesdalen, nord for det private jaktslottet Lordehytta, skriver Fædrelandsvennen.

