Ferge med over 100 passasjerer må taues til land

Klokken 13.49, om lag 20 minutter etter avgang fra Halhjem, fikk Hovedredningssentralen i Sør-Norge melding om at fergen hadde fått stans.

To mindre slepebåter begynte med å slepe fergen tilbake til Halhjem rundt klokka 15.10, men oppgaven ble for stor for disse båtene, ifølge Bergens Tidende.

En større slepebåt ankom ved 16.30-tiden. Klokken 17, over tre timer etter at fergen fikk stans, var passasjerene ennå ikke kommet i land.

Vegtrafikksentralen opplyser til NRK at reserverfergen MF Marsteinen er satt inn på sambandet. Den holder ikke like høy fart, og det blir dermed kanselleringer og forsinkelser på ferjestrekningen utover ettermiddagen og kvelden søndag.

Torghatten Nord overtok driften av sambandet ved nyttår og problemene har siden stått i kø for rederiet. Fergene de skal bruke på sambandet er forsinket fra verftet, og selskapet har derfor leid inn fire ferger i mellomtiden. Det har ført til en rekke kanselleringer. Bastø II er en av de innleide fergene.

