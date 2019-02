Meling varsler kamp mot norske myndigheter i Krekar-saken

innenriks

Rettssaken starter mandag og Brynjar Meling har bedt norske myndigheter om å garantere at Krekar kan reise tilbake til Norge igjen dersom han skal forklare seg i retten i Italia.

Fredag sa justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til ABC Nyheter at dette er uaktuelt.

– Uttalelsen er bare egnet til å vise Waras manglende kunnskaper om Norges forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Det bekrefter bare at dette er en politisk sak, sier Krekars norske advokat Brynjar Meling til NTB søndag.

Følge loven

Han sier det ikke dreier seg om at norske myndigheter skal gå inn i forhandlinger med Krekar, men å få en bekreftelse om at myndighetene vil følge loven.

– Årsaken til at vi i det hele tatt må spørre om dette er at Wara kommer fra et parti hvor partilederen har sagt at om hun så må bryte menneskerettighetene så er hun villig til å gjøre det for å få Krekar ut av landet, sier Meling.

Han viser til et intervju med NRK i 2009, der Frp-leder Siv Jensen sa hun i ytterste konsekvens var villig til å sette menneskerettighetene side for å få Krekar ut av Norge.

Ber om utsettelse

Krekar (62) møter ikke i rettssaken i Italia siden garantien om å få komme tilbake til Norge uteblir.

– Hans italienske advokat er instruert av oss om at hun innstendig skal be om at det gjennomføres et avhør av ham via videolink, enten i Oslo tingrett, hos Politiets Sikkerhetstejeste eller på Skype. Hvis de ikke godtar det, så skal hun begjære saken utsatt, sier Meling.

Han tror imidlertid ikke at retten vil gå med på verken videoavhør eller utsettelse.

– Det er ikke optimistiske prognoser på at så vil bli gjort, sier Meling.

Norske myndigheter har sigalisert at Krekar vil bli sendt til Italia dersom han blir dømt, og det kommer en utleveringsbegjæring fra italienske myndigheter.

Meling mener rettsprosessen ikke har vært rettferdig verken fra norske eller italienske myndigheters side.

– Ankemulighetene vil følges helt til toppen, så langt man kan i italiensk domstol. Om så til Strasbourg, sier han.

– Jeg kan love norske myndigheter at de i etterkant av dette skal få kamp til døra med utleveringsbegjæring. Krekar er ikke på vei til Italia nå og om det skulle være snakk om at han skal dit, så er det åtte-ti år fram i tid, fortsetter Meling.

Tilknytning til IS

Rettssaken mot Krekar i italienske Bolzano skal etter planen gjenopptas mandag. Rettsprosessen stanset opp 10. desember i fjor blant annet fordi Krekar manglet de nødvendige reisebevisene for at han skulle kunne forlate Norge.

Italienske myndigheter mener Krekar ledet et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS).

Italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under en samordnet aksjon i november 2015. Italia krevde lenge Krekar utlevert, men frafalt overraskende dette kravet 30. november 2017.

