Samfunnsstraff for grovt hjemmeran

innenriks

Haugaland tingrett kom fram til at 31-åringen skulle slippe fengsel for det grove ranet, skriver Stavanger Aftenblad. Mannen har et langt rulleblad, men har etter ranet forlatt det kriminelle miljøet.

– Tiltalte har vist anger over det han har gjort. Det vil være svært lite samfunnstjenlig om tiltalte havner tilbake i rusmiljøet, sa dommerne i sin begrunnelse. De fremhever også at saken har pågått i halvannet år.

Sommeren 2017 utførte 31-åringen ranet sammen med en 32 år gammel mann. De valgte å bryte seg inn hos en bekjent, før de påførte ham hjernerystelse og kjevebrudd. Fornærmede klarte å komme seg unna og varsle politiet.

31-åringen er dømt til 420 timer samfunnstjeneste. 32-åringen er dømt til to og et halvt år i fengsel. Dommen dekker også andre straffbare forhold. Begge er dømt til å betale fornærmede 80.000 kroner i oppreisningserstatning.

(©NTB)