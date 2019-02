Carl I. Hagen klar til å møte på Stortinget for Keshvari

innenriks

Etter at Keshvari (37) ble pågrepet for trusler i helgen og nå er blitt sykmeldt, sier Carl I. Hagen til NRK at han er klar til å møte på Stortinget allerede tirsdag.

Keshvari har siden 2013 vært fast møtende vararepresentant for Frp-leder og finansminister Siv Jensen. Da Keshvari var sykmeldt i forbindelse med bedragerisaken, var det Frp-nestor Carl I. Hagen som møtte isteden som andre vara. Nå er Hagen på nytt innstilt på å møte.

– Jeg er ikke formelt innkalt til Stortinget ennå, men ser jo i mediene at Keshvari er sykmeldt. Jeg er derfor forberedt på å møte i morgen, sier Hagen til NRK.

Hagen sier han som andre vara har plikt til å møte. I fjor sa den tidligere mangeårige lederen av partiet at han planla å trekke seg fra rikspolitikken og bli pensjonist. Om disse planene nå må endres, vil ikke Hagen svarer på.

– Om det blir langvarig eller ikke, kan jeg ikke spekulere på, jeg må forholde meg til det som skjer, svarer Hagen.

(©NTB)