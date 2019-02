Frps gruppeleder: – Siktelsen mot Keshvari er svært alvorlig

innenriks

Keshvari ble i helgen pågrepet og siktet for trusler, ifølge VG. Avisen får opplyst at fornærmede opplevde det som at den 37 år gamle Frp-politikeren bedrev en form for «russisk rullet» med et håndvåpen.

Det skal ha vært alkohol og beruselse inni bildet, og politiet skal ha gjort beslag av våpen.

Keshvari ble løslatt søndag, men siktelsen er opprettholdt.

– Siktelsen mot Keshvari er svært alvorlig. Vi vet han har vært gjennom mye det siste halvåret, og at han har hatt det tungt. Nå må politiet få tid til å gjøre jobben sin, sier Limi i en SMS til NTB.

Etterforskes for bedrageri

Keshvari er allerede under etterforskning av Oslo politidistrikt for bedrageri og har bekreftet at han har innlevert uriktige reiseregninger til Stortinget. Ifølge etterforskningsleder Rune Skjold i bedragerisaken, er det foreløpig ingen sammenheng mellom den og denne siste siktelsen, skriver Dagbladet.

– Vedkommende ble pågrepet i helgen for utøvelse av trusler og holdt i politiarrest fram til søndag, da han ble løslatt, opplyser politiadvokat Tea Sletto Øverseth i Øst politidistrikt til NTB.

Keshvaris forsvarer, advokat Bjørn Stordrange, har ikke besvart NTBs henvendelser, men understreker overfor VG at Keshvari ikke erkjenner straffskyld.

– Vi jobber nå med å kartlegge det nærmere hendelsesforløpet og kan ikke gå ut med detaljer om grunnlaget for siktelsen, sier Øverseth.

Grove trusler

Keshvari er ifølge VG siktet etter paragraf 264 og 263 i straffeloven. Førstnevnte omhandler grove trusler og har en strafferamme på inntil tre års fengsel.

– Ved avgjørelsen av om trusselen er grov skal det særlig legges vekt på om den er rettet mot en forsvarsløs person, om den er fremsatt uprovosert eller av flere i fellesskap, og om den er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne, heter det i lovparagrafen.

Politiet vil foreløpig ikke gå nærmere inn på hva slags trusler de mener politikeren har framsatt, eller hvem de var rettet mot.

– Utøvelse av trusler

– Det er utøvelse av trusler. Inntil videre holder vi kortene tett til brystet, og vi vil ikke gå nærmere inn på hva de dreier seg om, sier politiadvokaten.

Politiet vil ikke opplyse hvorvidt politikeren avga forklaring mens vedkommende ble holdt i arrest i helgen. Foreløpig er det ikke aktuelt å framstille politikeren for fengsling.

– Vi vil fortsette å etterforske saken på vanlig vis og med ordinære etterforskningsmetoder. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon dersom vi anser det riktig å gå ut med mer, opplyser politiadvokaten.