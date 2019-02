Person siktet for drapsforsøk etter skyting i Sarpsborg

innenriks

Personen som er pågrepet er varetektsfengslet i fire uker, melder NRK.

Øst politidistrikt fikk melding om skytingen like før klokken 21 onsdag. Mannen som var skutt, hadde oppsøkt naboer og forklart at han ble angrepet av maskerte menn.

– Det viste seg at skaden ikke var så alvorlig, for han ble dimittert fra sykehuset allerede dagen etter, sier politiadvokat Jon Granerud i Øst politidistrikt.

En av tre personer politiet var ute etter ble pågrepet fredag og framstilt for varetektsfengsling i helga. Granerud opplyser at politiet så langt ikke har identifisert eller pågrepet de to andre. Fordi politiet sirkler dem inn, er de sparsommelige med ytterligere opplysninger i saken.

Mannen som ble angrepet, er tidligere volds- og narkotikadømt. Mindre enn to uker før angrepet, ble han dømt til 21 dagers fengsel og 100 dagers samfunnsstraff for flere forhold, blant annet for oppbevaring av narkotika, ruskjøring og vold mot en taxisjåfør. Han skal ha brutt med rusmiljøet.

Politiet ønsker ikke å kommentere om det var noen sammenheng mellom 21-åringens kobling til rusmiljøet og voldsepisoden.

