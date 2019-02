Brann i togtunnel – Drammenbanen er stengt

innenriks

– Det er ingen tog inne i tunnelen. Omfanget av brannen er foreløpig ikke klart, melder Bane Nor på Twitter tirsdag kveld.

– Det er to spor inne i tunnelen, og det var føreren av et tog i det andre sporet som meldte fra da han så antydningen til brann. Vi vet fortsatt ikke omfanget, utdyper pressevakt Ragnhild Aagesen i Bane Nor til NTB.

Ifølge NSB er det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken.

– Det vil gå busser mellom Drammen og Asker, som også vil gå som vanlig innom alle stasjonene, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

