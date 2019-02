Brann på bosenter i Fredrikstad – 22 evakuert

innenriks

Politiet fikk melding om brannen klokka 2.57 natt til tirsdag.

– Dette er et bosenter, og det begynte å brenne på et rom. Det var en god del røyk på stedet, og 22 personer ble evakuert. De vil bli flyttet til et sted de kan være og holde seg varme inntil videre, så får se om noen kan flytte tilbake i natt, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB.

Politiet har ikke fått meldinger om personskader.

Brannvesenet sendte røykdykkere inn til rommet der det brant og fikk slukket brannen. Det er ikke kjent hvorfor det begynte å brenne.

(©NTB)