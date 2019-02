Politiet fraktet bort brev med mistenkelig pulver

innenriks

Det opplyser politiet klokken 13.15 på Twitter.

Brevet ble sendt til Lucy Smiths hus, skriver avisen Uniforum. Både rektor, den sentrale universitetsledelsen og ulike støtteenheter holder til i dette bygget.

Brevet ble mottatt like før klokken 10 tirsdag formiddag, og fem personer som ble eksponert for pulveret, ble ivaretatt av helsepersonell. Samtidige skal være ansatt ved Universitetet.

– Det er totalt fem personer som har vært i kontakt med brevet. Ingen av disse har følt ubehag, det er et godt tegn, sier operasjonsleder Christian Krohn Engseth til NTB.

Brevet ble sendt som vanlig post og gikk via postmottaket til et kontor i universitetsbygningen.

– Brevet inneholder et pulver som for oss er ukjent. Vi tar høyde for at det kan være farlig, sier Engseth.

Han ønsker ikke å oppgi hvem brevet var rettet mot. Brevet ble plassert på et isolert rom der politiets bombegruppe tirsdag satte i gang undersøkelser.

– Politiet opplyser å ha kontroll på situasjonen – og ser ikke grunn til å evakuere bygget. UiO har satt beredskap og jobber i tett samarbeid med nødetatene, opplyser universitetsdirektør Gunn-Elin Aa på universitets nettsider.