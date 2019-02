Politiet går inn for å tiltale sju personer i narkosak i Tromsø

innenriks

Saken er nå videresendt til statsadvokaten.

– Politiet har foretatt en bevismessig vurdering av saken, og har foreslått at det tas ut tiltale mot alle de siktede. Det er totalt sju personer politiet foreslår at det tas ut tiltale mot. I tillegg er det allerede tatt ut tiltale mot to menn fra Troms som formentlig har distribuert amfetamin for personer i nettverket, skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.

Beslaget på 66 kilo amfetamin omtales som den mest alvorlige narkosaken som har funnet sted i politidistriktet.

– Det beslaglagte partiet utgjør 264.000 brukerdoser og har en potensiell gateverdi på om lag 40 millioner kroner. Politiet mener dette stoffet var ment for salg i Troms og Finnmark, opplyser politiet.

Etterforskningen, som er gjort i samarbeid med utenlandske myndigheter og andre politienheter i Norge, har avdekket det politiet mener er et godt organisert nettverk for innførsel og distribusjon av amfetamin i Nord-Norge.

– De siktede har etter politiets oppfatning hatt ulike roller i innførsel og distribusjon av amfetamin, og de har hatt roller som er gjensidig avhengig av hverandre for å gjennomføre denne type organisert kriminalitet. Politiet ønsker ikke nå å utdype de ulike aktørers konkrete rolle i saken, eller hva hver enkelt er siktet for, skriver politiet.

