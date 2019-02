Økte inntekter for Equinor – men svakere enn ventet

innenriks

– Sterk drift og høy produksjon ga solide resultater og kontantstrøm i et kvartal med betydelige markedssvingninger. Vi leverte økt avkastning for året som helhet, og forventer økt inntjening også framover. Etter sterke forbedringer de senere år, forslår styret å øke kvartalsutbyttet med 13 prosent til 0,26 amerikanske dollar per aksje, sier konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding onsdag morgen.

– Kontantstrømmen var sterk fra alle deler av virksomheten. Med en gjennomsnittlig oljepris på 71 dollar per fat, genererte vi godt over 6 milliarder i organisk fri kontantstrøm for året. Vi har også gjennomført flere verdiøkende transaksjoner, styrket vår finansielle posisjon, og redusert gjeldsgraden fra 29 til 22, 2 prosent.

Det justerte driftsresultatet i fjerde kvartal havnet på 4,4 milliarder dollar, opp fra 4 milliarder i samme kvartal i fjor. Gjeldsgraden er samtidig redusert til 22,2 prosent.

Analytikere hadde på forhånd ventet et resultat på 4,78 milliarder dollar, ifølge TDN Direkt, og det justerte driftsresultatet er dermed lavere enn ventet.

