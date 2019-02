Konkurrenter anker saken mot Bank Norwegian

innenriks

Monobank, Komplett Bank og Ikano Bank mener Bank Norwegian brøt markedsføringsloven da de kjøpte opp konkurrentenes foretaksnavn som søkeord i Google. Bank Norwegian kom nemlig opp på topp i Google-søkene når man søkte på konkurrentenes navn.

Bank Norwegian, som tilbyr forbrukslån, ble i januar frikjent i Asker og Bærum tingrett, men nå har konkurrentene anket dommen til Borgarting lagmannsrett.

– Dette er veldig viktig prinsipiell sak som vil påvirke alle som driver med nettannonser og merkevarebygging. Vi kunne ikke la en slik ukorrekt dom bli stående som siste ord, heter det i en felles uttalelse fra de tre bankene.

Bankene mener at dersom tingrettsdommen blir stående, vil det kunne skape presedens. De frykter det vil bli fritt fram i alle bransjer å utnytte konkurrenters kjennetegn både i Google-søk og andre informasjonskanaler.

– Dette vil igjen føre til at det blir vanskeligere og veldig mye mer kostbart for utfordrere og mindre aktører å selge sine varer og tjenester gjennom søkemotorer, heter det videre i uttalelsen.

Bank Norwegian slår fast at konkurrentene er i sin fulle rett når de nå bringer saken inn for lagmannsretten.

– Vi mener dommen fra tingretten er tydelig, og at resultatet er riktig – og på linje med praksis i land som for eksempel Sverige og England, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai-Morten Terning i Bank Norwegian til NTB.

(©NTB)