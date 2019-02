Aktor ber om tolv års fengsel for Christer Tromsdal

innenriks

Aktor Stein Vale kom med påstanden om straff i trusselsaken i Asker og Bærum tingrett i Sandvika torsdag, melder NRK. Tromsdal nekter straffskyld for å ha stått bak angrepet.

I straffen har aktor også tatt med dommen for bedrageri som Tromsdal er i gang med soningen av, skriver Budstikka.

– Hvis vi regner 5,5 år for bedrageridommen, og så har vi trukket fra for liggetid og gitt kvantumsrabatt, så mener jeg tolv år er riktig straff, sa Vale i tingretten.

Et eldre par på Vollen i Asker fikk sent 17. juni 2012 oppleve at to maskerte menn slo seg helt inn på soverommet deres med en slegge. Mannen i huset hadde et våpen liggende og truet inntrengerne så de forsvant.

Ingen forsto hvorfor noen skulle true dem, før tanken om at det kanskje var naboen, som satt som fagkyndig meddommer i en sak mot Tromsdal og to andre i Oslo tingrett, som kunne ha vært målet.

Tromsdal nekter skyld og setter hele saken i sammenheng med at han i 2014 valgte å tilstå alt i en omfattende bedragerisak som hadde versert for retten i årevis. Han ble dømt i Oslo tingrett i 2015.

– Jeg tilsto og dro de to andre ned i søla. Det er motivet deres, sa Tromsdal under en pause i rettssaken 8. januar.

(©NTB)