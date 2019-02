Dreamliner-trøbbel og tap på drivstoff-avtaler tynger Norwegian-resultatet

innenriks

Årsresultatet for 2018 påvirkes også kraftig av det Norwegian beskriver som tøff konkurranse i en periode der selskapet har vokst betydelig internasjonalt.

Selskapet inngår på forhånd avtaler om kjøp av drivstoff til en gitt pris, men kunne altså ha spart betydelige summer på å kjøpe drivstoff til lavere priser gjennom året.

Norwegian måtte i fjor leie inn fly med mannskap for å unngå forsinkelser og kanselleringer på interkontinentale flygninger på grunn av driftsproblemer med Dreamliner-flyenes motorer. Nå er det imidlertid inngått en avtale med motorprodusenten Rolls-Royce, som ifølge selskapet vil ha en positiv effekt på 2019-resultatet.

– Langdistanseoperasjonen er snart i rute igjen, og vi forventer ikke at motorutfordringer vil påvirke flygningene fremover. I 2019 vil Norwegians vekst og investeringstakt avta betydelig, og en rekke initiativ er iverksatt for å igjen få en lønnsom drift, skriver Norwegian i en pressemelding.

Flere tiltak

Årsresultatet etter skatt endte på minus 1.454 millioner kroner, mens enhetskostnaden eksklusive drivstoff ble redusert med 12 prosent.

Selskapet prioriterer nå sterkt å igjen få lønnsom drift, og en rekke initiativ er allerede iverksatt. Dette gjelder både et internt program for å kutte kostnader, forbedring av rutestrukturen og salg av fly. Det er også gjort kjent at selskapet foretar en emisjon der tre milliarder kroner allerede er garantert for å styrke den finansielle posisjonen.

For året som helhet økte Norwegians omsetning med 30 prosent til over 40 milliarder kroner. 25 nye fly ble satt i trafikk og bidro til at kapasiteten økte med 37 prosent. Den såkalte fyllingsgraden, som angir andelen flyseter med passasjerer på flygningene, var på 85,8 prosent, og antallet passasjerer økte med 13 prosent til flere enn 37 millioner i 2018.

Store kostnader

I fjerde kvartal hadde selskapet en omsetning på 9,7 milliarder kroner, 23 prosent mer enn i samme kvartal i 2017. Driftsresultatet endte på 3,6 milliarder, 1 milliard mindre enn i samme kvartal året før.

Ser man på de operasjonelle utgiftene før avskrivninger og nedskrivninger, var det en kraftig økning i fjerde kvartal fra 8,5 milliarder kroner i 2017 til 12,8 milliarder.

Den såkalte yielden, som viser inntekt per passasjerkilometer, lå omtrent uendret fra fjerde kvartal 2017 til samme periode i fjor. Fra 2017 til 2018 falt yielden med 2 prosent.

(©NTB)