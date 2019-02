Kjos: – Nå skal Norwegian tjene penger

innenriks

Det var en uvanlig spak Norwegian-sjef som torsdag la fram årsresultatet for 2019. Det endte med knallrøde tall og et driftsresultat på minus 3,6 milliarder kroner. Etter skatt ble årsresultat på minus 1.454 millioner kroner.

– Vi er ikke fornøyd med resultatene, absolutt ikke, erkjente Norwegians finansdirektør Geir Karlsen på en pressekonferanse i selskapets hovedkvarter på Fornebu.

Det er i første rekke forhåndsinngåtte avtaler med høy fastpris på drivstoff og motorproblemer med selskapets nye Dreamlinere som har bidratt til milliardtapet.

– 2018 ble et år preget av noen store negative overraskelser, konstaterer Kjos. I mars skal en kriseemisjon på tre milliarder kroner sluttføres for å styrke selskapets likviditet.

Konsolidering

Årsresultatet for 2018 påvirkes også kraftig av det Norwegian beskriver som tøff konkurranse i en periode der selskapet har vokst betydelig internasjonalt.

Men nå er tida for ekspansjon over. Framover skal selskapet jobbe med å finslipe strukturen. Konkret jobbes det med hele 140 sparetiltak, som til sammen kan gi innsparinger på 2 milliarder kroner. Seks baser forsvinner, blant annet på Kanariøyene, Mallorca og i Roma, og lite lønnsomme ruter – som mellom Tyskland og Sør-Europa – skal kuttes ut.

I tillegg har Norwegian solgt 19 fly og utsatt leveransen av nye fly fra 2020 til 2023/2024. Det sparer selskapet for 1,7 milliarder kroner i år.

Frykter ikke passasjerflukt

Men norske passasjerer vil merke lite til endringene, ifølge Kjos.

– I Skandinavia vil man ikke merke noen ting, sier konserndirektøren til NTB.

I tillegg vil selskapet satse på å tjene mer penger på mer salg om bord i flyene.

– Nå skal det bli mulig å forhåndsbestille mat. Det er kundene interessert i, sier Kjos, som samtidig lover at billettprisene vil bli holdt omtrent på stedet hvil.

– Det er ingen grunn til å frykte høyere billettpriser, sier han.

Norwegian-sjefen er ikke redd for at all støyen rundt selskapet den siste tiden fører til at passasjerene forsvinner.

– Norwegian er det flyselskapet som har hatt færrest kanselleringer i Nord-Europa, framholder han. Likevel er det foreløpig færre bookinger enn vanlig i februar, noe Kjos tilskriver at folk er senere ute med å bestille.

– Det er en trend vi har sett de siste årene, sier han.

I fjor fløy 37 millioner passasjerer med Norwegian, en økning på 13 prosent fra 2018.

Intensjonsavtale med asiatisk selskap

Torsdag kunngjorde Norwegian også at de omsider har lyktes med å få på plass en intensjonsavtale med et ikke navngitt asiatisk selskap om felles eierskap av rundt 140 fly som Norwegian har hatt i bestilling.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror det kan være snakk om et kinesisk selskap som kan drive med utleie av fly på det kinesiske markedet.

– Dette kan bli lønnsomt for Norwegian, sier han til NTB.

Ifølge Elnæs kan gevinsten bli opp mot 10 milliarder kroner.

(©NTB)