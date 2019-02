Mann siktet for drap på Bjørndal i Oslo

innenriks

Politiet tok seg inn i leiligheten torsdag formiddag etter at de mottok en bekymringsmelding tidligere samme dag.

– Vi mottok en bekymringsmelding fra kvinnens arbeidsgiver etter at hun ikke møtte opp på jobb. Vi tok oss inn i leiligheten og fant en voksen kvinne som vi ikke har klart å identifisere. Vi har derfor ikke fått varslet pårørende, sa politiinspektør Grete Metlid i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse torsdag kveld.

Pågrepet utenbys

Det skal ikke ha vært noen andre personer i leiligheten da politiet ankom. Den siktede mannen ble pågrepet torsdag kveld. Han er i slutten av 30-årene og er ikke kjent for politiet fra tidligere.

– Det skal ikke ha vært noen spesielle omstendigheter rundt pågripelsen av mannen. Han ble pågrepet utenbys på bakgrunn av opplysninger vi mottok underveis i løpet av våre undersøkelser, sier Metlid.

Hun kan ikke si noe om hva motivet kan ha vært.

– Men vi jobber ut fra at det kan være en relasjon mellom de to. Det i hvert fall ikke noe som tyder på at noen skal ha tatt seg inn i leiligheten ved å bryte seg inn, sier Metlid.

Ønsker tips

Mannen var torsdag kveld i politiets forvaring på politihuset i Oslo, og han vil bli forsøkt avhørt i løpet av kvelden, opplyser politiet.

Kriminalteknikere var torsdag kveld fremdeles i leiligheten, og politiet fortsetter drapsetterforskningen videre utover kvelden.

– Det er mange ubesvarte spørsmål i saken, sier Metlid.

Politiet var bevæpnet da de undersøkte nabolaget torsdag ettermiddag. Det ble foretatt en rundspørring blant naboene, og politiet opplyser torsdag kveld at de også er interessert i tips fra publikum.

