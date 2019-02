NRK får ikke enerett på programnavnet «Popquiz»

innenriks

I september i fjor sendte NRK en søknad til Patentstyret med ønske om varemerkebeskyttelse av navnet «Popquiz». Bakgrunnen var lanseringen av det konkurrerende programmet «Finn Bjelkes popquiz» på radiokanalen Radio Vinyl, som er underlagt Bauer Media AS.

Mediekonsernet protesterte mot søknaden, og nå har Patentstyret gitt dem medhold, skriver Kampanje. De begrunner det med at varemerket «Popquiz» ikke er noe en gjennomsnittsforbruker vil oppfatte som et kjennetegn for én bestemt tilbyder av varer og tjenester. De mener at begrepet er generelt og brukt om en gjettekonkurranse innen popmusikk.

– Vi har hele tiden ment at «popquiz» er en så generisk og generell betegnelse at det ville være vanskelig å ta patent på dette, sier programleder Finn Bjelke til Kampanje.

Bjelke var programleder for NRK-programmet «Popquiz» i en årrekke før han meldte overgang til Radio Vinyl sommeren 2017. NRK-programmet har eksistert siden 1988.

NRK har mulighet til å klage på den foreløpige konklusjonen. De må da sende svar til Patentstyret med frist 6. mai. Advokat Kari Anne Lang-Ree sier at NRK i utgangspunktet ønsker å opprettholde søknaden, men at de vil komme med en ytterligere kommentar når de har lest uttalelsen fra Patentstyret.

