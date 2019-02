Ap-ordfører utelukker ikke fremtidig toppverv for Giske

innenriks

– Jeg merker meg det partiledelsen sier, at Trond ønskes velkommen til å delta på ulike nivåer i partiet. Samtidig registrerer jeg at han selv sier at han ikke er kandidat til sentralstyret nå, sier Ottervik til Dagbladet.

På spørsmål om Giske kan være en aktuell kandidat til fremtidige toppverv i partiet svarer Ottervik:

– Tiden vil vise. Jeg er iallfall glad for at punktum nå er satt, sier hun til avisen.

Dagen etter at det ble klart at Arbeiderpartiet avslutter saken mot Trond Giske, møttes Ottervik, partileder Jonas Gahr Støre og Trond Giske under partiets årsmøte i Trondheim fredag.

Torsdag kunngjorde partiet at konklusjonen fra i fjor om at Giske brøt partiets interne retningslinjer, blir stående. Samtidig mottok Giske et brev fra Støre og partisekretær Kjersti Stenseng med klar beskjed om at det ikke er noe som i dag er til hinder for Giskes fulle deltakelse i partiet.

