Babcock avviste siste tilbud fra LT Tech – tilbyr flyteknikere jobb

Pressekontakt Roger Solheim sier til NTB at det siste tilbudet fra LT Tech ikke var akseptabelt. I stedet vil Babcock tilby de flyteknikerne som jobber på ambulanseflybasene i dag, ansettelse direkte hos Babcock.

– De som jobber på basene i dag, ønsker nok en jobb også i framtiden. Når det ikke har blitt noen enighet med LT Tech, vil vi kunne tilby dem jobb i Babcock. Vi jobber også med alternativer, sier Solheim.

Administrerende direktør i Babcock, Marius Hansen, opplyser at tilbudet fra LT Tech lå flere titalls millioner over alternativene.

Sikrer jobb

– Vi har tatt kontakt med fagforeningen i LT Tech for å starte forhandlinger om en tariffavtale som sikrer alle som jobber med vedlikehold på basene, jobb hos oss når vi tar over, opplyser Hansen i en pressemelding fredag.

Hansen ser en klar fordel ved å ha teknikere ansatt direkte i selskapet.

– Teknikere og piloter på basene utgjør et team. Ved at også teknikerne er ansatt hos oss, gjør vi oss ikke avhengige av eksterne for å kunne levere den beredskapen og kvaliteten vi har forpliktet oss til, sier Hansen.

– For få flyteknikere

Det svensk-britiske selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) skal overta driften av norske ambulansefly i juli, men begynner nå å få dårlig tid.

– Babcock har avslått vårt siste tilbud. Dermed har 16 måneders forhandlinger endt opp uten positivt resultat, sier administrerende direktør Erlend Olsen i selskapet LT Tech til NTB.

Han tror Babcock kommer til å få problemer med å skaffe flyteknikere innen de skal starte opp driften av ambulanseflyene 1. juli.

– Det er rett og slett for få teknikere. Flere selskaper har problemer fordi de ikke får tak i flere folk, sier Olsen.

Skuffet fagforening

Lufttransport teknikerforening sendte ut pressemelding om situasjonen sent torsdag kveld.

– Tilbudet Babcock i dag har avslått, fikk de allerede tidlig høsten 2018. Vi har lenge hatt god tro på forhandlingene, og selskapet har i flere omganger fått utsettelse av akseptfristen for å ta stilling til tilbudet, heter det.

– Vi kan ikke gjøre noe mer nå. Vi har justert på dette i månedsvis, dette er siste tilbud. Vi kan ikke tape penger på å jobbe for dem, sier leder Øystein Sandnes

Kontrakten skulle begynt å løpe fra 1. juli i år, når Babcock overtar.

Misfornøyd

Svensk-britiske Babcock SAA vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Både piloter og teknikere har vært misfornøyd med betingelsene de ble tilbudt ved overgang til Babcock, og de har også vært kritiske til bemanningsnivået.

I fjor ble det full krise da forhandlinger mellom Norsk Flygerforbund og NHO Luftfart om lønns- og arbeidsvilkår for piloter i Babcock brøt sammen i april. En avtale for ambulansepilotenes lønnsvilkår ble omsider landet i juni, men det ble påpekt at krisen var langt fra over, ettersom tjenesten består av mer enn piloter.

Babcock fikk i forrige uke den formelle driftstillatelsen til å operere i norsk luftrom fra Luftfartstilsynet.

(©NTB)