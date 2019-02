Politiet: Drapssiktet nabo på Bjørndal knytter seg til handlingen

innenriks

Mannen i 30-årene satt i avhør hele fredag, opplyser politiet. Han knytter seg til drapshandlingen.

– Det blir nok flere avhør. Det er fortsatt ikke alt vi har fått svar på, sier politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt til NTB.

Tidligere fredag opplyste Metlid at politiet hadde ganske god oversikt over saken og at mistanken mot mannen var blitt styrket siden pågripelsen.

Fengslingsmøte lørdag

Den siktede nektet først å la seg avhøre torsdag kveld, men aksepterte fredag å gå i avhør med etterforskerne

– Min klient sitter i avhør og har gjort det i hele dag. Han forklarer seg greit i avhøret, sier advokat Mette Yvonne Larsen, som er oppnevnt som forsvarer for mannen, til NRK.

– Han har knyttet seg til handlingen og åstedet. Han har i dag blitt undersøkt av lege, og han har det tøft, sier advokaten til TV 2 fredag kveld.

Mannen ble pågrepet utenbys på bakgrunn av opplysninger politiet mottok i starten av etterforskningen. Han blir framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett lørdag.

– En relasjon

Mannen er den drepte kvinnens nabo, meldte flere medier fredag formiddag. Metlid bekrefter at han bodde i nærheten av boligen.

– Vi jobber ut fra en teori om at det var en relasjon mellom siktede og avdøde, sier hun til NTB.

Det var torsdag formiddag at politiet tok seg inn i en leilighet i Granbergstubben på Bjørndal sørøst i Oslo etter at de mottok en bekymringsmelding tidligere samme dag. I leiligheten fant de kvinnen død.

(©NTB)