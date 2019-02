Voldtektssiktet Frp-tillitsvalgt løslatt etter avhør

innenriks

Mannen ble fredag pågrepet etter at han onsdag var blitt anmeldt for voldtekt under partiets fylkesårsmøte sist helg. Ifølge Stavanger Aftenbladskal overgrepet ha skjedd på hotell Scandic Maritim i Haugesund. Både mannen og kvinnen er i 20-årene.

Etter et sju timer langt avhør fredag ble mannen løslatt. Hans forsvarer, advokat Jørgen Riple, sier til avisen at klienten ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.

– Han har forklart at det har skjedd et samleie, men at dette var frivillig fra begge parters side, sier advokaten.

-Tøft og vanskelig

Politiet uttalte tidligere fredag at de ikke hadde tatt stilling til spørsmålet om å varetektsfengsle politikeren, men ifølge forsvareren er det ikke lenger fare for at bevis skal gå tapt i saken.

Bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen, advokat Helene Haugland, sier til TV 2 at klienten har fått en egen kontakt i partiet etterpå og at hun føler seg ivaretatt.

– Min klient har det tøft og vanskelig, hun har det vondt. Hun er fornøyd med hvordan partiet har ivaretatt henne, sier Haugland.

På samme nachspiel

Advokat Riple bekrefter at både den siktede og den fornærmede kvinnen deltok på samme nachspiel etter årsmøtet, men vil ikke si noe mer om hva klienten har forklart.

Lederen i Rogaland Frp, Bente Thorsen, ble varslet om forholdet tidlig søndag.

– Jeg kan bekrefte at jeg ble informert søndag morgen om at det hadde skjedd en uønsket hendelse natt til søndag, sier leder Bente Thorsen i Rogaland Frp til avisen.

Etter å ha snakket med de involverte, anbefalte hun at saken ble anmeldt.

Fjernet fra alle verv

Thorsen opplyser at den anmeldte er fratatt alle verv i partiet og også strøket fra valglistene inntil videre. Hva som videre skjer, er avhengig av hva politiets etterforskning viser.

Politiadvokat Stian Eskeland i Sørvest politidistrikt bekreftet i en pressemelding at mannen ble anmeldt onsdag. Han ble ikke pågrepet før fredag ettersom han har vært på reise.

– Vi mottok anmeldelsen onsdag. Mistenkte ble pågrepet fredag, og fikk da status som siktet, opplyser Eskeland.

Ingen kommentar

Politiet etterforsker nå saken taktisk og teknisk.

– Vi er veldig tidlig i etterforskningsfasen, og vi undersøker nå hva som er skjedd. Vi har foretatt avhør av fornærmede, samt flere vitneavhør. Utover dette kan vi ikke si mer på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Stian Eskeland.

Ledelsen i Frp sentralt ønsker ikke å kommentere hendelsen overfor NTB. Statssekretær Atle Simonsen (Frp) henviser i en tekstmelding til at det er Thorsen som kommenterer saken.

