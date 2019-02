Ap og Sp fram – Høyre og Frp tilbake på ny måling

innenriks

Ap befester posisjonen som landets største parti med en oppslutning på 29,3 prosent på målingen Norfakta har gjennomført for Klassekampen og Nationen. Høyre faller mer enn Ap øker og går tilbake 1,8 til 22,9 prosent.

Også avstanden mellom de nest største partiene i regjeringen og de rødgrønne øker. Sp går fram 0,2 til 12,7 prosent, mens Frp faller 1,2 til 10,9 prosent. Sist gang Senterpartiet hadde et sånt overtak på Frp i et valg, var under EU-kampen i 1993.

Frps svakeste

– Vi tar ingen stemmer for gitt. Men vi ser at mange Frp-velgere også innser at vi har bedre løsninger, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Nationen.

Frps resultat er det dårligste noensinne på Norfaktas måling, lavere enn den forrige bunnoteringen fra november 2014.

– Det har være en trøblete periode, sier parlamentarisk leder Hans Andreas Limi til Klassekampen. Han har likevel tro på bedring når løftene i den nye regjeringsplattformen blir gjennomført og trekker fram samferdsel som et område han tror kan lokke velgerne tilbake.

Innenfor marginene

Regjeringslillebror KrF går fram 0,3 og kommer seg så vidt over sperregrensen med en oppslutning på 4,1 prosent. Venstre er regjeringens aller minste parti og står stille på 3,3

SV går ned 0,2 til 7,2 prosent, mens Rødt ligger akkurat på sperregrensens 4 prosent etter en oppgang på marginale 0,1 prosentpoeng. MDG går fram 0,5 til 3,3.

Alle endringene er innenfor feilmarginene i målingen, som ble gjennomført blant 1.000 personer 5. og 6. februar.

